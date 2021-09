Scappa dopo l’incidente, carabinieri lo cercano: Nicolas si suicida a 21 anni al telefono con la mamma



Per tranquillizzare il ragazzo i militari lo hanno fatto parlare con la mamma in vivavoce attraverso il loro cellulare. Tutti lo hanno rassicurato che vi erano solo danni e non feriti e bisognava solo tornare sul luogo del tamponamento per ricostruire l’accaduto. Nicolas sembrava essersi convinto ma poco dopo il colpo che ha gelato il sangue.

