Scuola, a metà settembre arriva l’app per verificare il Green Pass di docenti e personale



Dovrebbe fare ingresso a scuola a partire dal 13 settembre. Ecco come funzionerà la nuova app per il controllo del Green pass di docenti e personale scolastico. Se il sistema segnalerà per cinque giorni la mancata validità della certificazione scatterà la sospensione dal lavoro e dallo stipendio.

