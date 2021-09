Scuola, Giannelli: “Sospendere 15 giorni i prof senza Green pass”



La soluzione ideale per Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi, sarebbe stato l’obbligo vaccinale ma, con l’inizio della scuola, per evitare che si possa incappare in difficoltà con le supplenze la proposta potrebbe esser quella di sospendere i professori che non hanno il green pass per quindici giorni così da poter essere sostituiti da un supplente.

