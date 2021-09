Scuola, perché potrebbe restare la mascherina in classe: “Non si può tornare a normalità pre-Covid”



L’ipotesi di eliminare la mascherina a scuola per le classi in cui tutti gli alunni sono vaccinati è allo studio del governo, ma c’è chi si dice contrario a questa possibilità. Tra di loro c’è anche l’ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo: “La ragione ci dice che la situazione attuale non ci consente la normalità pre-Covid”.

