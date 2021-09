Scuola, tra i 10 e i 16 milioni di bambini rischiano di non tornarci più



La crisi economica scatenata dalla pandemia e le politiche attuate hanno effetti devastanti sull’istruzione dei più giovani. Save the Children ha analizzato le condizioni di milioni di bambini sparsi in 48 Paesi del mondo. Si prevede che nel 2030 il 20% dei giovani tra i 14 e i 24 anni e il 30% degli adulti non saranno in grado di leggere. Anche l’Italia è in pericolo.

