Scuola, verso obbligo vaccinale agli studenti e sospensione per i docenti no vax



Con l’avvio del nuovo anno scolastico il governo inizia a ragionare sull’ipotesi di introdurre l’obbligo vaccinale non solo per i docenti, ma anche per tutti gli studenti al di sopra dei 12 anni. “Siamo pronti in ogni condizione. Il governo userà tutti gli strumenti laddove fosse necessario”, afferma il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

