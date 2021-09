Sì al crocifisso in classe: per la Cassazione non discrimina, ma deve decidere comunità scolastica



La Cassazione ha stabilito che è possibile esporre il crocifisso nelle classi delle scuole italiane, ma che debba essere tutta la comunità scolastica a prendere una decisione in tal senso. I giudici, inoltre, sostengono che sia giusto, laddove richiesto, esporre anche i simboli di altre confessioni religiose. Per la Corte, comunque, l’affissione del crocifisso non costituisce un atto di discriminazione.

