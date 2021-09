Sospese le ricerche di Federico Lugato scomparso tra le montagne: “Mai partire da soli”



Le ricerche per ritrovare Federico Lugato sono sospese, ma la speranza è ancora viva. Oggi riunione in Prefettura per decidere come proseguire. Sui social la moglie Elena Panciera fa sapere che stanno girando notizie false e smentisce le voci di un eventuale ritrovamento del marito. Il 39enne era partito da solo per intraprendere un percorso che porta alla Baita Bivacco Angelini. Partito alle 9 del mattino, la moglie inizia a preoccuparsi dopo alcuni messaggi senza risposta inviati al marito. Alle 17 dello stesso giorno lancia l’allarme e per undici giorni, volontari e autorità hanno continuato a cercare Federico senza sosta.

Continua a leggere



Le ricerche per ritrovare Federico Lugato sono sospese, ma la speranza è ancora viva. Oggi riunione in Prefettura per decidere come proseguire. Sui social la moglie Elena Panciera fa sapere che stanno girando notizie false e smentisce le voci di un eventuale ritrovamento del marito. Il 39enne era partito da solo per intraprendere un percorso che porta alla Baita Bivacco Angelini. Partito alle 9 del mattino, la moglie inizia a preoccuparsi dopo alcuni messaggi senza risposta inviati al marito. Alle 17 dello stesso giorno lancia l’allarme e per undici giorni, volontari e autorità hanno continuato a cercare Federico senza sosta.

Continua a leggere

Continua a leggere