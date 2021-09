Sparatoria in centro a Trieste: ci sono feriti



Una sparatoria si è verificata stamane in via Carducci, nel centro di Trieste. A quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati nei pressi di un bar, probabilmente come conseguenza di una lite. Ci sono feriti, ma il numero non è stato ancora precisato dalle forze dell’ordine.

