Terni, boomerang finisce nel passeggino di un bimbo: rissa tra mamme e nonne in piazza, sei denunce



Per sedare il parapiglia è stato necessario l’intervento della polizia, chiamata dall’unico padre presente (l’unico a non intervenire nella rissa). La lite, come hanno in seguito accertato gli agenti della volante intervenuti sul posto, è nata in piazza Solferino dopo che un bambino ha lanciato in aria il boomerang, finito nel passeggino di un altro piccolo.

