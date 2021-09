Terremoto ad Acri, scossa di magnitudo 2.9 nella notte: “Prima un boato, poi la terra ha tremato”



È di magnitudo 2.9 la scossa di terremoto che ha svegliato i calabresi nel cuore della notte. La terra ha tremato alle 4.11 della scorsa notte, nel Cosentino, ad Acri dove è stato individuato l’epicentro del sisma. In tanti sui social hanno descritto l’evento come simile a un forte boato: il terremoto è stato avvertito distintamente in diverse zone limitrofe.

