Test Medicina 2021 al via, solo 15mila posti per 77mila studenti con Green Pass e mascherina



Partono oggi alle 13 in tutta Italia i test d’ingresso alle facoltà di Medicina e Chirurgia dell’anno accademico 2021/2022. Gli oltre 77mila aspiranti camici bianchi avranno 100 minuti per rispondere alle 100 domande del quiz per entrate in uno dei 15mila posti messi a disposizione dagli atenei. Green pass obbligatorio e autodichiarazione Covid per accedere alla prova. I primi risultati, con punteggio secondo il codice etichetta, sono attesa per il 17 settembre.

