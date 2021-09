Torrentista disperso nel Maè: dato per morto alla famiglia, è stato trovato vivo



È vivo il 43enne scomparso ieri mattina durante un’escursione nel tratto della gola del torrente Maè che va da Soffranco a Pirago. In un primo momento era stata diffusa erroneamente la notizia della sua morte ma i volontari del Soccorso Alpino hanno poi chiarito che l’uomo è stato trovato questa mattina spaventato e in ipotermia ma in vita.

