Treviso, 56enne muore nella sua abitazione: il cadavere dilaniato dai 5 cani



Il cadavere del 56enne residente a Vittorio Veneto è stato ritrovato dalle forze dell’ordine a settimane di distanza dal decesso. L’uomo, che non aveva da tempo rapporti con i familiari, è morto nella sua abitazione per cause ancora da accertare. Il corpo è stato dilaniato dai suoi 5 cani, abbandonati all’interno dell’appartamento.

