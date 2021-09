Tritolo sul Parlamento e indirizzo di Draghi: cosa scrivevano i no-vax nella chat dei “guerrieri”



I messaggi nel gruppo ‘I guerrieri’ che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 8 persone per istigazione a delinquere aggravata da parte della Polizia di Stato. Nelle conversazioni scambiato anche un indirizzo del presidente del Consiglio, già circolato in occasioni di precedenti proteste, e il piano per “radere al suolo il Parlamento” e “bruciare” le antenne “5G”.

Continua a leggere



I messaggi nel gruppo ‘I guerrieri’ che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 8 persone per istigazione a delinquere aggravata da parte della Polizia di Stato. Nelle conversazioni scambiato anche un indirizzo del presidente del Consiglio, già circolato in occasioni di precedenti proteste, e il piano per “radere al suolo il Parlamento” e “bruciare” le antenne “5G”.

Continua a leggere

Continua a leggere