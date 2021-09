Uccisa a colpi di arma da fuoco, ancora in fuga l’ex marito: era già stato condannato per maltrattamenti



Ancora in fuga Pierangelo Pellizzari, l’uomo accusato di aver ucciso a colpi di arma da fuoco l’ex compagna Rita Amenze. La donna stava andando a lavorare quando l’ex marito l’ha fermata in un parcheggio e le ha sparato davanti alle colleghe. Era già stato condannato nel 2018 per maltrattamenti.

