Udine, schianto frontale in curva: Nicholas muore a 23 anni nel giorno del suo compleanno



Un ragazzo di 23 anni, Nicholas Giordano di Majano (Udine), è morto in ospedale per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Feriti nello schianto frontale feriti anche un coetaneo di Treppo Grande e la conducente dell’altra vettura. Oggi era il suo compleanno.

Continua a leggere



Un ragazzo di 23 anni, Nicholas Giordano di Majano (Udine), è morto in ospedale per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la ex strada provinciale 49, tra i comuni di Pagnacco e Tavagnacco. Feriti nello schianto frontale feriti anche un coetaneo di Treppo Grande e la conducente dell’altra vettura. Oggi era il suo compleanno.

Continua a leggere

Continua a leggere