Una commessa, una cuoca, un operaio: i “guerrieri” no vax che volevano radere al suolo il Parlamento



Sono otto le persone indagate per istigazione a delinquere aggravata finite ieri nella retata dell’antiterrorismo e della polizia postale. Si tratta di No-vax che in n gruppo Telegram creato ad hoc si definivano i “Guerrieri” e minacciavano di far saltare i furgoni delle televisioni con le molotov o di far esplodere il Parlamento usando dei droni.

