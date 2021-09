Vaccini Covid, l’Aifa: “Non gravi l’86% degli eventi avversi”



L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato l’ottavo rapporto sulla farmacovigilanza sui vaccini Covid. Nell’86,1% dei casi sono stati riferiti all’AIFA eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazioni gravi corrispondono al 13,8% del totale, con un tasso di 13 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate.

