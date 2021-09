Veneto, dirigente della Regione non ha il green pass: costretto a lavorare fuori dalla finestra



Un dirigente della Regione Veneto guarito dal Covid e vaccinato con una dose è stato costretto due giorni fa a lavorare fuori dalla finestra: il suo green pass è stato riconosciuto come non valido e i solerti funzionari della Regione non l’hanno lasciato neanche entrare.

Continua a leggere



Un dirigente della Regione Veneto guarito dal Covid e vaccinato con una dose è stato costretto due giorni fa a lavorare fuori dalla finestra: il suo green pass è stato riconosciuto come non valido e i solerti funzionari della Regione non l’hanno lasciato neanche entrare.

Continua a leggere

Continua a leggere