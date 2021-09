“Vi ammazzo tutti”, 18enne vuole dar fuoco al figlio e alla ex: arrestato a Catania



Si è presentato sotto casa con la benzina in mano: voleva bruciare il figlioletto e la ex fidanzata che lo aveva lasciato. Il diciottenne di Paternò (Catania), già denunciato lo scorso agosto per aggressioni alla ragazza, avrebbe giurato, tornato in libertà, di riprovarci, dando fuoco a tutto.

