Vicenza, dentro al museo nazista: “Nessun revisionismo, al Colosseo ci sono i centurioni”



Molti l’hanno ribattezzato come il museo nazista del Veneto, ma il presidente dell’associazione Bunker di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, cerca di scagionarsi e non ci sta: “Qui nessuna apologia, solo storia che vediamo nei libri. Polemiche? E Allora i centurioni romani con cui facciamo le foto al Colosseo?”

Continua a leggere



Molti l’hanno ribattezzato come il museo nazista del Veneto, ma il presidente dell’associazione Bunker di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, cerca di scagionarsi e non ci sta: “Qui nessuna apologia, solo storia che vediamo nei libri. Polemiche? E Allora i centurioni romani con cui facciamo le foto al Colosseo?”

Continua a leggere

Continua a leggere