Vola dal ponte e si schianta con l’auto: morto ex sindaco di Surbo



È precipitato dal cavalcavia e si è schiantato al suolo. È morto ieri, in questo modo Fabio Vincenti, 50 anni, ex sindaco della cittadina di Surbo, in provincia di Lecce. Ancora sconosciute le cause dell’incidente. Oggi il primo cittadino Trio: “Sono stordito, frastornato davanti a una tragedia simile”.

