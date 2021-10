A Predappio commemorazione marcia su Roma, Anpi: “L’Italia non ha mai fatto conti col fascismo”



È prevista per domenica 31 ottobre a Predappio la commemorazione della marcia su Roma avvenuta il 28 ottobre 1922, organizzata dagli Arditi d’Italia. Il corteo, autorizzato dal Prefetto, raggiungerà il cimitero dove si trova la cripta della famiglia Mussolini con le spoglie del duce. Gli organizzatori hanno chiesto maggiore vigilanza temendo l’infiltrazione di chi è intenzionato a creare disagi. “Se fossi il Prefetto di Forlì avrei dubbi sull’autorizzare quella manifestazione – ha spiegato a Fanpage.it Vico Zanetti, vicepresidente provinciale Forlì-Cesena – il problema è che in Italia non abbiamo mai fatto i conti col fascismo: fanno tutti finta di niente perché c’è una vergogna collettiva, quella di non aver mai affrontato il tema”.

