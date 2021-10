A Terni sfilata in bikini in piazza durante polemiche su ordinanza anti scollature: “Non è Kabul”



“È la dimostrazione che Terni non è Kabul come affermato da qualcuno, ma una città come tante altre. Credo che questa polemica sull’ordinanza, che sono convinto avesse solo l’intento di tutelare alcune situazioni, sia stata strumentalizzata e che sarà destinata a scoppiare come una bolla di sapone” ha sostenuto” l’organizzatore dell’evento.

Continua a leggere



“È la dimostrazione che Terni non è Kabul come affermato da qualcuno, ma una città come tante altre. Credo che questa polemica sull’ordinanza, che sono convinto avesse solo l’intento di tutelare alcune situazioni, sia stata strumentalizzata e che sarà destinata a scoppiare come una bolla di sapone” ha sostenuto” l’organizzatore dell’evento.

Continua a leggere

Continua a leggere