Agrigento, scooter contro auto: i fidanzati Gaetano e Martina morti a 17 anni, dolore a Raffadali



Due fidanzati diciassettenni sono morti in seguito a un incidente sulla strada statale 118, la Corleonese-Agrigentina, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio. Si chiamavano Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. Dolore a Raffadali, dove vivevano e dove il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

