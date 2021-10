Albe e Serena si baciano ad Amici, la reazione di Giulia la fidanzata del cantante



Dopo la puntata di domenica 24 ottobre di Amici, in cui sono stati mostrati alla classe e ai coach le effusioni tra Serena Carella e Alberto la Malfa, meglio conosciuto come Albe, è intervenuta l’ex fidanzata di lui. La ragazza, Giulia, ha pubblicato su Instagram una story in cui ha spiegato di essere stata lasciata dal cantante ma con motivazioni ben lontane dall’interessamento per la ballerina con cui è scoppiata la passione.

