Alessandro Barbero, l’unica cosa che manca alle donne per avere successo è il potere dei maschi



Il famoso storico, in un’intervista, ha affermato che “le donne mancano di spavalderia e sicurezza di sé” rispetto ai maschi, e che questo sia alla base del loro minor successo. Un’affermazione, questa, che elude un passaggio fondamentale: che alle donne, per secoli, è stata tolta la possibilità di autodeterminarsi. E che questa non è una “differenza strutturale”, ma un ostacolo da abbattere.

