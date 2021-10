Allerta meteo domani 12 ottobre in Abruzzo, freddo e cielo coperto sull’Italia: le previsioni meteo



Che tempo farà martedì 12 ottobre: le previsioni meteo indicano che sarà una giornata un po’ più tranquilla e asciutta per l’Italia, anche se non mancherà qualche piovasco sulle aree meridionali del Paese. In gran parte della penisola cielo coperto ma con poche precipitazioni. Allerta meteo gialla in parte dell’Abruzzo.

Continua a leggere



Che tempo farà martedì 12 ottobre: le previsioni meteo indicano che sarà una giornata un po’ più tranquilla e asciutta per l’Italia, anche se non mancherà qualche piovasco sulle aree meridionali del Paese. In gran parte della penisola cielo coperto ma con poche precipitazioni. Allerta meteo gialla in parte dell’Abruzzo.

Continua a leggere

Continua a leggere