Allerta meteo rossa domani 29 ottobre per maltempo: le regioni a rischio



Maltempo e allerta meteo rossa e arancione per la giornata di venerdì 29 ottobre 2021. La Protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale, una allerta arancione sulla Sicilia centrale e l’estremo sud della Calabria, e infine una allerta gialla per i restanti settore dell’Isola e per la Calabria meridionale.

Continua a leggere



Maltempo e allerta meteo rossa e arancione per la giornata di venerdì 29 ottobre 2021. La Protezione civile ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per la giornata di domani una allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla Sicilia orientale, una allerta arancione sulla Sicilia centrale e l’estremo sud della Calabria, e infine una allerta gialla per i restanti settore dell’Isola e per la Calabria meridionale.

Continua a leggere

Continua a leggere