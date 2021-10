Alyssa Milano arrestata durante le proteste alla Casa Bianca per il diritto al voto



Alyssa Milano è stata arrestata mentre manifestava durante una protesta alla Casa Bianca, per la legge sulla libertà di voto. La manifestazione era stata organizzata dal gruppo progressista People for the American Way e l’attrice sottolineava l’importanza di questa legge, sulla quale dovrà esprimersi il Senato, affinché vengano modificati gli standard minimi di accesso al voto.

