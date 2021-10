Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati, la storia d’amore adesso è davvero finita



Un amore, quello tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che dopo quattro anni e presunte crisi è arrivato al capolinea. L’attrice e l’allenatore della Juventus, stando a quanto si legge sul settimanale Chi, pare che abbiano messo fine alla loro storia, nonostante in questi mesi abbiano fatto di tutto per tenerla in piedi. Al momento da parte di entrambi c’è silenzio sulla questione, ma pare non ci sia più nulla da fare.

