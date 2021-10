“Ambra Angiolini pagava l’affitto della casa di Allegri”, ecco come avrebbe scoperto il tradimento



Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. In un nuovo servizio, il settimanale Chi ha svelato come l’attrice avrebbe scoperto il presunto tradimento dell’allenatore della Juventus. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal magazine, Ambra avrebbe pagato l’affitto della casa di proprietà del suo ex compagno, destinata a essere il loro nido d’amore.

Continua a leggere



Emergono nuovi dettagli sulla rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. In un nuovo servizio, il settimanale Chi ha svelato come l’attrice avrebbe scoperto il presunto tradimento dell’allenatore della Juventus. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal magazine, Ambra avrebbe pagato l’affitto della casa di proprietà del suo ex compagno, destinata a essere il loro nido d’amore.

Continua a leggere

Continua a leggere