Ambra Angiolini sulla fine della storia con Allegri: “Ci si allontana da chi non c’è mai stato”



La conduttrice e attrice parla apertamente della fine della sua relazione con l’allenatore della Juventus parlando di giorno zero da cui ripartire: “Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state”. La fine tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri arriva dopo una relazione di oltre 4 anni.

