“Anche se ho il tumore, voglio un figlio”: la forza di Carolina Marconi che non si arrende



Nonostante il tumore, Carolina Marconi ha dichiarato di non voler abbandonare il desiderio e la speranza di diventare madre: “Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”. L’intervista a Storie Italiane su Rai1.

