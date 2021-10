Aosta: trovato morto in cantina con una corda al collo, il fratello disabile in stato confusionale



Pino Betemps, 72 anni, è stato trovato morto nella cantina della sua abitazione in una frazione di Aosta, in avanzato stato di decomposizione e con un corda al collo. Viveva con un fratello disabile che stava vagando in stato confusionale davanti all’abitazione. Gli investigatori per il momento non escludono nessuna ipotesi.

