Aumento dei reati in Italia: oltre 800 truffe web al giorno e violenza sessuale in crescita



Dopo una tregua dovuta ai mesi di lockdown sono tornati ad aumentare i reati commessi e denunciati in Italia. Più di 800 reati al giorno sono legati alle truffe informatiche. Le violenze sessuali (denunciate alle autorità) sono almeno 13 al giorno in tutta la nazione e i furti e le rapine occupano una fetta di torta pari al 35 per cento del totale.

