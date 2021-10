Auto contro tir, Giorgio muore a 31 anni, 14 dopo l’omicidio del fratello. Il papà: “Perché a noi?”



Incidente mortale a Padova, dove il 31enne Giorgio Cusin è deceduto dopo che con la sua auto si è scontrato frontalmente contro un tir per cause che sono ancora in via di accertamento. Quattordici anni fa suo fratello Giuseppe è stato accoltellato in un parco. Il dolore del papà Edoardo: “Non so cosa accadrà ora, mi ci sono voluti anni per uscire dal tunnel della morte di Giuseppe e ora anche Giorgio non c’è più”.

Continua a leggere



Incidente mortale a Padova, dove il 31enne Giorgio Cusin è deceduto dopo che con la sua auto si è scontrato frontalmente contro un tir per cause che sono ancora in via di accertamento. Quattordici anni fa suo fratello Giuseppe è stato accoltellato in un parco. Il dolore del papà Edoardo: “Non so cosa accadrà ora, mi ci sono voluti anni per uscire dal tunnel della morte di Giuseppe e ora anche Giorgio non c’è più”.

Continua a leggere

Continua a leggere