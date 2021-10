Ballerini morti a Riad, la salma di Antonio Caggianelli torna in Italia: lutto cittadino a Bisceglie



Torna in Italia la salma di Antonio Caggianelli, il ballerino di 33 anni di Bisceglie morto lo scorso 16 ottobre insieme ad altri due colleghi in un incidente nel deserto di Riad, in Arabia Saudita. Domani i funerali. Il sindaco Angelantonio Angarano: “Proclameremo il lutto cittadino in segno di vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia da parte di tutta la nostra comunità”.

