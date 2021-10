Bari, si impicca a 9 anni: pm chiede cronologia video a YouTube, ipotesi gioco social Jonathan Galindo



La tragedia è avvenuta a Bari lo scorso 25 gennaio. Secondo il pm Angela Maria Morea, probabilmente come conseguenza di un gioco estremo online: una maschera spaventosa, che istiga i bambini a prove di autolesionismo online. Si indaga per istigazione al suicidio a carico di ignoti. E L’ultima carta è quella della rogatoria internazionale per accedere al server di YouTube che si trova in Irlanda.

