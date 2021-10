Basket, choc diabetico in campo: muore Haitem Jabeur Fathallah della Fortitudo Messina, aperta inchiesta



Il playmaker 32enne della Fortitudo Messina ha avuto un malore in campo durante la gara di Serie C Gold a Reggio Calabria. Trasportato in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Fissata per il 20 ottobre l’autopsia. Stando alle prime informazioni, si sarebbe sentito male a causa di crisi ipoglicemica.

