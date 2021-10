Benji presente all’aggressione di McGregor a Facchinetti: “Siamo scioccati, ecco cosa è successo”



Benji Mascolo e sua moglie Bella Thorne erano presenti all’aggressione subita da Francesco Facchinetti dal campione di MMA Conor McGregor. È il cantante stesso a rivelarlo in una serie di storie in cui ricostruisce quello che è avvenuto, dopo che in mattinata lo stesso Facchinetti aveva mostrato le ferite subite.

