Bimbi forzati a saltare davanti al crocifisso per scacciare il diavolo, maestra condannata a 4 anni



L’episodio più grave imputato alla donna riguarda un alunno disabile preso a schiaffi dalla maestra durante l’ora di educazione fisica e colpito all’orecchio nonostante portasse protesi acustiche. Si parla però di diversi episodi di maltrattamenti come costringere i bambini a rimanere in ginocchio per lungo tempo o a saltare davanti al crocifisso per scacciare il diavolo.

