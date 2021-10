Bimbo ucciso, l’accusa: “La mamma di Alex già pericolosa, non sa gestire la rabbia”



Le parole dell’avvocato di Norbert Juhasz, il padre del bambino ucciso a coltellate a Città delle Pieve, in provincia di Perugia, il cui cadavere è stato messo sul nastro trasportatore del supermercato Lidl di Po Bandino dalla madre: “Lei era già pericolosa, perché aveva ancora l’affido?”. Tra qualche giorno l’uomo arriverà in Italia per spiegare come sia possibile che la mamma del proprio bambino sia arrivata a ucciderlo.

