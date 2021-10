Bologna, a scuola di Drag Queen con Simona Sventura: “È bello far sorridere la gente”



Al via le nuove lezioni della Drag Queen Academy ideata da Simona Sventura, al secolo Giuseppe Lamura. Corsi di portamento, trucco, improvvisazione e gestione del palco per tutto il giorno e poi spettacolo finale. Per molti è la prima volta sui tacchi davanti ad amici e parenti. “E non ci sono soltanto uomini, ma anche donne – spiega la preside – trans, non binari: è un’arte che non prevede generi, assolutamente, dandoti la possibilità di trasformarti in quello che vuoi”.

