Bologna, studentessa No Green pass non esce dall’aula, lezione annullata: “Insultata dai compagni”



Caos all’Università di Bologna dopo che una studentessa sprovvista di Green pass è stata invitata a uscire dall’aula ma si è rifiutata di farlo. Lezione sospesa e compagni di corso arrabbiati per la situazione che si è creata. La studentessa, Silvia, ha denunciato in piazza attacchi e insulti: “Hanno detto che se non fossi stata una ragazza mi avrebbero già menata”.

