Boom di casi Covid in Uk, 40mila da 4 giorni. Pregliasco: “Verificare non dipenda da nuova variante”



Il virologo Fabrizio Pregliasco commenta a Fanpage.it la nuova impennata di casi Covid nel Regno Unito, dove da quattro giorni i contagi superano quota 40mila: “La speranza è che non ci siano varianti nuove, magari più aggressive. Ma è anche vero che sono stati molto temerari. Niente mascherine al chiuso, nessuna limitazione, hanno adottato una una linea non prudenziale che invece mi sembra essere ad oggi la più perseguibile. In Italia? Aspettiamoci colpo di coda della pandemia, facciamo passare l’inverno”.

