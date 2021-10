Burioni spiega perché si continua a morire di Covid nonostante il vaccino



Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, spiega perché alcuni soggetti, come l’ex segretario di Stato americano Colin Powell, possono morire di Covid nonostante la vaccinazione completa: “Non esiste un vaccino sulla Terra che sia efficace al 100%. Ci sono poi dei gruppi di pazienti che pur vaccinati non godono della protezione che godono le persone sane, per cui bisogna continuare a vaccinarsi per se stessi e per proteggere chi è più fragile”.

Continua a leggere



Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, spiega perché alcuni soggetti, come l’ex segretario di Stato americano Colin Powell, possono morire di Covid nonostante la vaccinazione completa: “Non esiste un vaccino sulla Terra che sia efficace al 100%. Ci sono poi dei gruppi di pazienti che pur vaccinati non godono della protezione che godono le persone sane, per cui bisogna continuare a vaccinarsi per se stessi e per proteggere chi è più fragile”.

Continua a leggere

Continua a leggere