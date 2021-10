Burioni: “Vaccinarsi è un gesto di responsabilità sociale: difendiamo noi e gli altri”



Vaccinarsi è un gesto di responsabilità sociale che serve a difendere non solo se stessi ma anche gli altri, soprattutto i più piccoli. A dirlo è Roberto Burioni che nel suo intervento a “Che tempo che fa” in onda ieri sera su Rai Tre ha spiegato il concetto di immunità di comunità sottolineando l’importanza della campagna vaccinale in Italia dove i casi sono in calo soprattutto tra i non vaccinati.

