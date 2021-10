Cadavere in strada a Campi Bisenzio: Benigno travolto e abbandonato da auto pirata



La vittima è Massimiliano Benigno, molto noto nella cittadina dell’hinterland fiorentino dove tutti lo conoscevano. Il 47enne, che viveva con la madre in un’abitazione non lontano dal luogo dell’incidente, sarebbe stato investito durante la notte e lasciato agonizzante in strada dove è stato rinvenuto oggi.

